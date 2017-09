Grêmio tem volta de Luan e ausência de Lucas Barrios em treino

O grupo do Grêmio contou com o reforço do atacante Luan no treino desta quarta-feira, em preparação para o jogo contra o Vasco, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Já o atacante Lucas Barrios ainda não se apresentou ao time gaúcho. Ambos estiveram com suas seleções nas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo nos últimos dias.

Luan estava com a seleção brasileira em Barranquilla, na Colômbia. O Brasil empatou com a equipe da casa por 1 a 1, na noite de terça-feira. O atacante fez seu retorno nesta quarta e chegou a tempo de participar do treino comandado pelo técnico Renato Gaúcho, em Porto Alegre.

Barrios, por sua vez, defendeu a seleção paraguaia na derrota para o Uruguai, em Assunção. Ele vai se juntar ao time gaúcho somente no Rio de Janeiro, onde o Grêmio enfrentará o Vasco em São Januário. A delegação gremista viajará para a capital fluminense na tarde desta quinta.