Grêmio supera reservas do Atlético-MG e segue na perseguição ao Corinthians

O Grêmio misto levou a melhor sobre o Atlético Mineiro reserva neste domingo. Com as duas equipes poupando jogadores para a Copa Libertadores, o time gaúcho aproveitou o apoio de sua torcida, foi letal nos contra-ataques e ganhou com certa tranquilidade, por 2 a 0, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno.

O resultado manteve o Grêmio na vice-liderança com oito pontos de desvantagem (47 a 39) para o Corinthians, que havia vencido o Sport no sábado, por 3 a 1. E o Atlético-MG, com apenas 23, segue mais próximo da zona de rebaixamento do que da briga por uma vaga na próxima Libertadores.

LEIA TAMBÉM: Atlético-MG goleia o Godoy Cruz e avança como 1º do grupo na Libertadores

As duas equipes voltam a atuar na quarta-feira, pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores: o Grêmio recebe o Godoy Cruz (Argentina), em Porto Alegre, após ter vencido a ida por 1 a 0, enquanto o Atlético-MG encara o Jorge Wilstermann (Bolívia), em Belo Horizonte – perdeu o primeiro duelo por 1 a 0. Pelo Brasileirão, no próximo domingo, o time mineiro recebe o Flamengo, enquanto o clube gaúcho vai ao Rio desafiar o Botafogo.