Grêmio poupará pelo menos três titulares contra o Atlético-PR na Copa do Brasil

O técnico Renato Gaúcho deverá poupar jogadores no Grêmio para o jogo decisivo nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, nesta quinta-feira, às 21h45, na Arena da Baixada, em Curitiba. No primeiro encontro, em Porto Alegre, o clube gaúcho goleou por 4 a 0, praticamente encaminhando a classificação para as semifinais do torneio.

No treino que encerrou a preparação da equipe para o duelo, realizado nesta quarta-feira no palco da partida, o zagueiro Pedro Geromel, o lateral-direito Edilson e o volante Maicon fizeram apenas uma corrida leve. A atividade foi marcada pela descontração e, pela excelente vantagem conquistada no jogo da ida, é possível que o treinador dê um descanso para alguns titulares.

O meio-campista Michel – suspenso no Campeonato Brasileiro – é presença confirmada na partida. Ele prefere demonstrar cautela ao falar da ótima vantagem obtida pela equipe na capital gaúcha. O jogador pregou respeito ao adversário e reforçou que é preciso evitar o excesso de confiança. “A vantagem, não vou mentir, é boa, mas é perigosa. A gente não pode relaxar em cima desse placar, não deixar a peteca cair. Com humildade, fazer o mesmo jogo que fizemos em casa e garantir a classificação”, destacou.