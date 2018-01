Grêmio oficializa contratações de Alisson e Thony Anderson

Demorou, mas o Grêmio finalmente anunciou oficialmente nesta terça-feira as contratações do meia-atacante Alisson e do meia Thony Anderson. Os jogadores já integravam o grupo e chegam ao clube gaúcho como parte do negócio que levou o lateral-direito Edílson ao Cruzeiro.

As chegadas de Alisson e Thony Anderson já haviam sido definidas há algumas semanas, mas só agora foram anunciadas pela diretoria. Os dois jogadores foram incluídos pelo Cruzeiro na negociação pelo lateral-direito Edílson, que deixou o Grêmio no fim do ano para assinar com o time mineiro.

Alisson tem 24 anos e assinou contrato por quatro temporadas com o Grêmio, que adquiriu 30% dos direitos econômicos e tem opção de compra de outros 30%. O jogador viveu ótimos momentos com a camisa do Cruzeiro e foi titular em boa parte de sua trajetória por lá, mas acabou prejudicado por uma série de problemas físicos.