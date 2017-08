Grêmio leva susto, mas bate Godoy Cruz e garante vaga nas quartas da Libertadores

O Grêmio levou um susto, mas fez valer sua superioridade técnica diante do Godoy Cruz para confirmar a vaga nas quartas de final da Libertadores nesta quarta-feira. Com Pedro Rocha inspirado, o time gaúcho superou o gol sofrido no início para derrotar o adversário argentino por 2 a 1, na Arena, e acabou com a incômoda sequência de eliminações nas oitavas do torneio.

A última vez que o Grêmio havia passado das oitavas de final da Libertadores foi em 2009. De lá para cá, eram quatro quedas consecutivas nesta fase. A sequência foi interrompida muito em função de uma grande atuação de Pedro Rocha, que além de marcar os dois gols, foi a principal opção ofensiva da equipe com muita qualidade pelo lado esquerdo.

LEIA TAMBÉM: Levir prevê que Santos saberá suprir possíveis perdas de atletas do seu elenco

É bem verdade que a vaga havia sido encaminhada com o triunfo por 1 a 0 na Argentina, há um mês, mas o gol de Javier Correa logo no início nesta quarta chegou a ameaçar o êxito gremista. A classificação, porém, mantém o grande momento vivido pelo Grêmio na temporada. Nas quartas, o time pode fazer confronto brasileiro com o Botafogo, que define a vaga nesta quinta com o Nacional-URU após ter vencido por 1 a 0 em Montevidéu.