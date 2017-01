Grêmio leva gol no início do Mirassol e está fora da Copa São Paulo

A segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior começou na tarde desta segunda-feira com dois jogos e a primeira “zebra” do mata-mata. Com um gol no início da partida, o Grêmio foi eliminado pelo Mirassol, que venceu por 1 a 0 e já sabe quem será seu adversário na terceira fase: o Náutico.

Na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, o Mirassol garantiu a classificação através do gol marcado por Riccelli logo aos dois minutos de jogo. O Grêmio partiu para o ataque em busca do empate e desperdiçou pelo menos três boas oportunidades, sendo que em uma delas a bola foi tirada em cima da linha por um adversário. O placar, assim, permaneceu 1 a 0 para os paulistas.

Agora, na terceira fase, o Mirassol vai enfrentar o Náutico, que aplicou 2 a 0 no Votuporanguense no Estádio Alberto Victolo, em Tanabi. Os dois gols do time pernambucano foram marcados por Erick, ambos no segundo tempo.