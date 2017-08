Grêmio lamenta morte do ex-presidente Hélio Dourado

Dourado chegou a defender o clube como juvenil, mas não seguiu a carreira de jogador. Tornou-se médico e, aos 24 anos, já tinha cadeira cativa no estádio Olímpico, que ajudou a concluir no início da década de 80, quando foi presidente, entre os anos de 1975 e 1981.

“É com imenso pesar que o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica o falecimento do ex-presidente e patrono, Hélio Dourado. Neste momento de dor, o Clube se solidariza com os seus familiares e amigos. Reconhecido como um dos maiores dirigentes gremistas, Hélio Volkmer Dourado tem uma vida dedicada ao Grêmio”, disse o clube, em comunicado.

A diretoria do Grêmio lamentou nesta terça-feira a morte de Hélio Dourado, famoso ex-presidente do clube. Considerado um dos ícones do time gaúcho, Dourado sofreu um enfarte em sua casa nesta madrugada. Seu corpo será velado na própria Arena Grêmio ainda nesta terça. Ele será cremado na quarta-feira.

Foi em sua presidência que o time conquistou seu primeiro título nacional, o Campeonato Brasileiro de 1981. Antes de virar presidente, foi conselheiro e ocupou cargos de vice-presidente de diferentes áreas antes e depois de alcançar o cargo mais alto da diretoria.

“Sua trajetória dentro do clube rendeu inúmeras, e merecidas, homenagens: em 1997, foi agraciado com o título de Grande Benemérito, um feito para poucos. Em 2011, ao lado dos campeões Roger e Émerson, deixou sua marca na Calçada da Fama do Estádio Olímpico. Dá seu nome ao Centro de Treinamento que ajudou a construir, em Eldorado do Sul”, afirmou o Grêmio, no mesmo comunicado.

“A história e a personalidade de Hélio Dourado se confundem com a própria história do Grêmio. Foram anos de dedicação e de entrega, que colocaram o Clube no patamar mais alto. Uma história que jamais será esquecida”, registrou o Grêmio.