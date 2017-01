Grêmio lamenta morte de Teori Zavascki, ex-conselheiro do clube

Falecido nesta quinta-feira em um acidente aéreo em Paraty (RJ), o ex-ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki era torcedor gremista. Mais do que isso, foi sócio atuante no clube, diversas vezes eleito para o Conselho Deliberativo do clube gaúcho, posto que ocupou pela última vez em 2013.

Logo após a confirmação da morte de Teori, o Grêmio soltou um comunicado lamentando a perda. “O Grêmio manifesta seu pesar com o falecimento ocorrido nesta quinta-feira, do ministro do STF Teori Zavascki. Reconhecido como notório gremista, Teori Zavascki foi membro do Conselho Deliberativo do Grêmio até 2013. Neste momento de dor, o clube se solidariza com os seus familiares e amigos”, diz a nota.

Teori Zavascki chegou ao Supremo Tribunal Federal em novembro de 2012, nomeado pela presidente Dilma Rousseff. Mas foi quase dois anos depois que a rotina discreta do magistrado começou a ganhar repercussão nacional. No primeiro semestre de 2014, Teori se tornou relator do caso que lhe deu maior protagonismo: a Operação Lava Jato.