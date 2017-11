Grêmio foca Libertadores e testa grupo ‘vitorioso’ em duelo contra o Atlético-GO

“É a força do grupo. O Campeonato Brasileiro é difícil, a Libertadores também, então não dá para jogar as duas competições”, opinou. “Quando alguns jogadores têm a oportunidade de jogar, precisam fazer o melhor. Cada um fazendo a sua parte, para conquistar os três pontos e seguir no Campeonato Brasileiro, que é importantíssimo. Não deixa de ser um ano vitorioso para o Grêmio, que sempre chegou nas finais – ou perto – em todas as competições que disputou. É preciso continuar focado”.

Cristian, aliás, é um dos prováveis titulares neste domingo. Já o zagueiro argentino Kannemann, suspenso para a decisão da Libertadores, tem chances remotas de atuar – o Grêmio tenta reverter a punição. A equipe gaúcha está na vice-liderança do Brasileirão com 61 pontos, um na frente do terceiro colocado Palmeiras.

