Grêmio foca confronto contra o Avaí para manter perseguição ao Corinthians

Com 22 pontos somados e brigando pelas primeiras posições da competição, o Grêmio tem outra preocupação em mente, segundo garante o meio-campista Arthur: não deixar que o Corinthians dispare na liderança. Ainda mais depois dos reservas do time gaúcho terem sido derrotados na última rodada pelo Palmeiras.

Mesmo depois da desgastante viagem à Argentina no meio de semana, quando venceu o Godoy Cruz por 1 a 0, pela Copa Libertadores, o Grêmio garante foco total para o duelo contra o Avaí, adversário que está na zona de rebaixamento do Brasileirão.

O inevitável cansaço não é encarado com grande preocupação pelo elenco do Grêmio para a partida contra o Avaí, neste domingo, às 16 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Temos que focar no Brasileiro, sim. Nosso objetivo é ficar sempre no pelotão da frente. Não podemos deixar o Corinthians abrir tanto. Vamos estudar o Avaí porque esses três pontos serão importantíssimos lá no final do campeonato”, apostou o meio-campista.

Poupado de algumas atividades após a vitória pela Libertadores, o lateral-direito Edílson deve ir para o jogo. Pedro Rocha, por sua vez, sequer foi relacionado e deve ser substituído por Fernandinho no setor ofensivo gremista. Já o goleiro Marcelo Grohe, que foi atingido por um atacante do Godoy Cruz e levou sete pontos no joelho, deve ceder o posto a Léo Jardim.

LEIA TAMBÉM: Copa do Brasil define duelos das quartas de final