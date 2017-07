Grêmio finaliza preparação com treino leve e Renato Gaúcho no rachão

Tentando amenizar o desgaste físico dos seus jogadores, em uma maratona de jogos em quatro competições diferentes, o técnico Renato Gaúcho comandou um treino leve nesta terça-feira, na véspera do duelo contra o Godoy Cruz, na Argentina, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Em clima de adaptação à cidade argentina, o treinador não comandou atividade técnica ou tática. Liderou apenas um rachão, do qual até ele fez parte. O trabalho, que durou menos de uma hora, foi realizado no próprio CT do rival desta terça. Renato Gaúcho aproveitou a atividade para conversar com seus jogadores ao longo do treino.

Sem indicar maiores mudanças na equipe titular, ele deve escalar o Grêmio com Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Barrios.