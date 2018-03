Grêmio faz 3 a 0 no Avenida e fica perto da final do Campeonato Gaúcho

Depois de eliminar o Internacional, seu maior rival, nas quartas de final, o Grêmio demonstra muita disposição para chegar ao título gaúcho que não conquista desde 2010. Neste domingo à tarde, no Estádio dos Eucaliptos, venceu o Avenida, por 3 a 0, e abriu vantagem nas semifinais. O Avenida não perdia há nove jogos em Santa Cruz do Sul.

No jogo de volta, marcado para quarta-feira, às 21h45, na sua arena, o time gremista pode até perder por dois gols que vai à final contra o vencedor do confronto entre São José, da capital, e Caxias, de Caxias do Sul (RS).

A vitória foi conquistada de maneira tranquila, ainda mais porque os dois primeiros gols saíram logo no começo do jogo. Aos seis minutos, Luan fez o passe para Ramiro, na frente da área. Ele ajeitou para a perna esquerda e mandou a bola no ângulo do goleiro Fabiano Heves, um golaço.

Não houve nem tempo do Avenida se recuperar do golpe, porque em seguida saiu o segundo gol, logo aos nove minutos. Jael foi lançado na esquerda da área e tentou cruzar para trás. A bola tocou no braço de Itaqui e o árbitro Jean Pierre Lima anotou pênalti. Na cobrança, Luan bateu forte no canto direito do goleiro que até saltou, mas não alcançou a bola.

Demorou para o time da casa se assentar no gramado. Mas também ameaçou no ataque. Aos 32 minutos, após levantamento da esquerda, o atacante Cléverson subiu no segundo andar para cabecear. A bola, porém, foi para fora sob os olhares de Marcelo Grohe. O goleiro gremista salvou a pátria aos 41 minutos, quando a bola ficou quicando na pequena área e sobrou para Claudinho. Ele, no entanto, foi bloqueado pela saída de Grohe que dividiu com coragem. A bola espirrada foi para escanteio.

Sem opção, o Avenida voltou no segundo tempo na pressão. Mas deixou o Grêmio à vontade para os contra-ataques. Aos 12 minutos, o placar foi ampliado. Arthur tabelou com Everton, ajeitou na pequena área, protegeu a bola, fez a finta de corpo em dois zagueiros e chutou com o gol livre. Após este gol, o Avenida se entregou em campo, deixando o Grêmio com domínio total.

O técnico do Avenida, Fabiano Daitx, ainda tentou por seu time no ataque com algumas substituição, mas não conseguiu. Renato Gaúcho sentiu o jogo ganho e começou a poupar seus jogadores. Primeiro tirou Jael para a entrada de Hernane, depois colocou Alisson na vaga de Ramiro e o jovem Thonny Anderson no lugar de Everton. Não precisava se desgastar mais para garantir esta importante vitória.