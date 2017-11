Grêmio enfrenta o Santos com atenção voltada para a final da Copa Libertadores

O Grêmio jogará diante do Santos, neste domingo, às 19 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o pensamento da torcida, do elenco e da comissão técnica está voltado mesmo para a grande decisão da Copa Libertadores, que começa nesta quarta-feira, em Porto Alegre, diante do Lanús, da Argentina.

O técnico Renato Gaúcho havia dito após a vitória sobre o São Paulo – por 1 a 0, na Arena Grêmio, na rodada anterior do Brasileirão – que a equipe nem deveria atuar diante da proximidade de uma decisão tão importante para o clube. Mas o treinador também deixou claro que pretende usar os três últimos jogos do Nacional para fazer alguns testes no elenco.

Nesta semana, Renato Gaúcho comandou treinamento com um time misto e que poderá ser colocado em campo diante do Santos. O destaque da atividade foi o meio-campista Cícero, que marcou dois gols e deve estar entre os titulares nesta partida. Aliás, o jogador – dispensado pelo São Paulo nesta temporada – tem sido bastante útil ao técnico gremista.