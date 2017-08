Grêmio enfrenta o Atlético-MG em duelo de times focados na Copa Libertadores

O Grêmio faz o importante jogo deste domingo contra o Atlético Mineiro, às 16 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno, com a perspectiva de poupar os seus principais titulares.

Além de fazer mistério sobre a escalação, o treinador minimizou a postura do adversário, que também focará a Libertadores e poupará os titulares. Para Renato Gaúcho, o Atlético Mineiro tem um elenco forte e fará um jogo difícil mesmo com os reservas.

“Independentemente de quem vier do outro lado, é uma equipe que vamos respeitar porque tem um grande plantel e grandes jogadores”, elogiou Renato Gaúcho. “O Atlético Mineiro praticamente só tem a Libertadores ainda, não está mais na Copa do Brasil. Mas, na minha cabeça, não entra que vou colocar um time em campo dependendo da escalação do Atlético. Depende do Grêmio, do que a gente precisa, do que a gente vem passando, dos jogadores que estão no limite deles”.

