Grêmio enfim confirma contratação de Cortez, seu sexto reforço

Treinando no CT Luiz de Carvalho desde o meio da semana, o lateral-esquerdo Cortez enfim foi anunciado, neste sábado, como o sexto reforço do Grêmio para a temporada 2017. O jogador, que fez sucesso com a camisa do Botafogo, estava encostado no São Paulo, clube com o qual rescindiu.

Ele não atua pelo São Paulo desde 2013, tendo passado, por empréstimo, por Benfica, Criciúma e Albirex Niigata. No Japão, foi titular nas últimas duas temporadas. Ele voltou ao País após o fim do contrato com o Aliberex e conseguiu a rescisão com o São Paulo, que nem cogitou seu retorno.

Com o Grêmio, ele assinou contrato de uma temporada, com opção de prorrogação por mais uma. Aos 29 anos, ele chega para ser uma opção ao titular Marcelo Oliveira. Antes dele, o clube gaúcho havia contratado os laterais-direitos Leonardo e Léo Moura, o volante Michel e os atacantes Jael e Beto da Silva. Nenhum chega para ser titular neste início de temporada, todos para compor elenco.