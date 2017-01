Grêmio encerra período de testes na pré-temporada e preparador elogia elenco

A quente manhã deste sábado marcou o último dia de avaliações físicas de pré-temporada no Grêmio. Sob o comando do preparador físico Rogério Dias, o elenco tricolor realizou a última bateria de testes, e o resultado agradou bastante o integrante da comissão técnica de Renato Gaúcho.

“O grupo se apresentou em uma questão de normalidade para o período. Os atletas que tem pré-disposição a ganhar um pouco de peso, se apresentaram com esse excesso, mas dentro de um padrão de normalidade para o período. E a gente vai reavaliando. Em torno de dez dias fazemos uma reavaliação e, se não atingirem os padrões necessários, faremos trabalhos complementares para que atinjam o padrão que preconizamos como ideais para iniciar as competições”, declarou.

Os jogadores se revezaram em atividades no gramado e na academia do CT Luiz Carvalho. Douglas, Marcelo Oliveira, Léo Moura, Maicon, Geromel, Ramiro, Miller Bolaños, Léo Gomes e Éverton correram no campo. Tudo dentro do previsto pela comissão para a atribulada temporada gremista.

“A gente precisa, primeiramente, aproveitar muito esse período preparatório no qual, gradativamente, vamos aumentando as cargas, fazendo adaptações, partindo de forma progressiva. Até chegar em um período em que migramos de força para potência. E aí sim, quando se atingem alguns parâmetros, fazemos um trabalho de manutenção durante o ano, pois os números de jogos não vão variar muito durante os meses do ano. Devemos bater em 80, 85 jogos”, comentou Rogério.