Grêmio encara São Paulo para fazer últimos testes antes da final da Libertadores

O treinador mantém duas posições em aberto. No ataque, Fernandinho e Everton disputam a vaga e no meio de campo também há a indefinição entre os volantes Michel e Jailson. O jogo de ida da decisão da Libertadores acontecerá no próximo dia 22, uma quarta-feira, na Arena Grêmio. A volta está marcada para o dia 29, na Argentina.

Apesar de ser o atual segundo colocado na tabela de classificação e ter chances matemáticas de título no Campeonato Brasileiro, o Grêmio está mesmo é preocupado com a conquista da Copa Libertadores. Por isso, o técnico Renato Gaúcho deve utilizar a partida contra o São Paulo nesta quarta-feira para fazer os últimos ajustes na formação titular. O duelo acontecerá às 19h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 35.ª rodada.

No Brasileirão, o Grêmio é o segundo colocado com 58 pontos, 10 atrás do Corinthians. O time paulista encara o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Itaquerão, em São Paulo, e precisa apenas de uma vitória para garantir matematicamente o heptacampeonato.