Grêmio e Santos empatam, Corinthians mantém vantagem

Grêmio e Santos empataram por 1 a 1 neste domingo, em Porto Alegre, e quem agradeceu foi o líder Corinthians, que manteve a confortável distância na liderança do Campeonato Brasileiro e também assegurou a ponta da tabela até o término do primeiro turno. O time gaúcho continua na segunda colocação, com 33 pontos, a oito de distância dos corintianos. O Santos é o terceiro colocado, com 31.

Como faltam apenas duas partidas para o término desta primeira metade do torneio nacional, que vive a disputa de sua 17ª rodada, o Corinthians não poder ser mais alcançado pelo menos até o início da 20ª e já comemora um simbólico “título” de campeão do primeiro turno.

O resultado na capital gaúcha pode ser lamentado especialmente pelo Grêmio, que dominou o jogo inteiro, mas não conseguiu transformar as oportunidades criadas em mais do que um gol. Ainda levou um susto no final da primeira etapa. Em uma das raras chegadas do Santos ao ataque, David Braz abriu o placar de cabeça. Antes do intervalo, no entanto, Fernandinho acalmou os torcedores gremistas e deixou tudo igual.