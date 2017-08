Grêmio e Cruzeiro visam ‘garantir’ vantagem na 1ª semifinal da Copa do Brasil

Garantir uma boa vantagem parece ser o principal objetivo de Grêmio e Cruzeiro para a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. As equipes reeditarão a semifinal do torneio no ano passado, que terminou com a classificação do time tricolor gaúcho – que se sagraria campeão do torneio em final contra o Atlético Mineiro – sobre a equipe celeste.

Os discursos de ambos os lados convergem para uma conclusão: a necessidade de terminar a primeira metade desta “decisão de 180 minutos” com um bom resultado. Especialmente do lado gremista, pois um tropeço em casa tornaria a missão de avançar na competição ainda mais difícil, conforme destacou o atacante paraguaio Lucas Barrios.

“O nosso pensamento é um só: de levar uma vantagem para BH, independentemente de ser 1 a 0 ou 2 a 0. A gente tem que levar de alguma forma uma vantagem. Mas é uma semifinal, jogo decisivo, adversário que joga em altíssimo nível. Então, a gente tem que atacar bem e defender super bem para não levar gol”, disse o atacante.