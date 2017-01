Grêmio desiste de negociação para contratar Kayke

O Grêmio não vai mais reforçar o seu setor ofensivo com Kayke. No fim da noite de quinta-feira, o clube gaúcho anunciou a desistência de contratar o atacante, que está no futebol japonês, em uma negociação que vinha sendo dada como certa nas últimas semanas.

Kayke chegou a Porto Alegre nesta semana e até realizou exames médicos necessários para a assinatura do seu contrato com o Grêmio. Porém, não houve um acerto envolvendo cláusulas do seu vínculo, o que levou o clube a desistir de tirá-lo do Yokohama Marinos, do Japão.

“O Grêmio FBPA informa que tinha interesse na contratação do jogador Kayke Rodrigues. Contudo, as partes não chegaram a acordo em relação a alguns aspectos do contrato e resolveram em conjunto não concluir a negociação. O Clube segue em novas frentes de negócios visando o reforço de seu elenco”, anunciou o Grêmio em um comunicado oficial.

A tentativa do Grêmio de contratar Kayke atendia a um pedido do técnico Renato Gaúcho, preocupado em reforçar o setor ofensivo do clube gaúcho. O atacante, de 28 anos, iniciou a sua carreira no Flamengo, depois passando por vários clubes do futebol brasileiro, tendo se destacado na sua passagem pelo ABC em 2015, quando foi o artilheiro do Campeonato Potiguar.

Isso levou o Flamengo a promover o retorno de Kayke. Ainda que sendo reserva, ele teve bom desempenho no time no segundo semestre de 2015, sendo negociado em março de 2016 com o Yokohama Marinos. Agora o Grêmio pretendia promover o seu retorno ao futebol brasileiro, o que não vai ocorrer mais.

Sem Kayke, o Grêmio segue tímido no mercado de transferências visando a temporada 2017. O único reforço anunciado pelo clube gaúcho foi o volante Michel, que faturou o título da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense.