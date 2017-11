Grêmio busca minimizar frustração por atuar contra o Vitória no Alfredo Jaconi

Independentemente do resultado, o Grêmio já entra em campo para enfrentar o Vitória, neste domingo, às 17 horas, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, um tanto frustrado porque a partida será no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

A mudança ocorreu porque a Arena Grêmio recebeu um show do Coldplay no sábado. Mas o fato de não poder atuar na própria casa não foi tão bem recebido pelo técnico Renato Gaúcho. Muito pelo contrário.

“Em primeiro lugar, acho um absurdo não mandar na Arena, não mandar na sua casa. Mas não sou dono do Grêmio. É um absurdo, não só por não jogar ali, mas porque podia ser um jogo de alto risco. Hoje o Grêmio está bem, mas nunca sabe o que pode acontecer”, critica o treinador. “E não sabemos em que condições vamos encontrar a Arena depois. Mas sou um simples treinador. E vejo o prejuízo na frente.”