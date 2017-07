Grêmio aposta em elenco descansado para duelo com o Santos pela vice-liderança

Enquanto o Santos fazia uma acirrada e emocionante disputa com o Flamengo na quarta-feira, pela Copa do Brasil, o Grêmio entrou em campo na quinta contra o Atlético Paranaense sem boa parte de seus titulares – Edilson, Pedro Geromel, Maicon, Arthur, Lucas Barrios e Cortez, que acabou entrando no decorrer do jogo.

“Eu treino um grupo, não uma equipe. Sempre falo, jogador tem que estar preparado, qualquer momento tem oportunidade. Quem tem entrado tem dado conta. É uma maturidade muito grande, é um grupo muito unido”, destaca o treinador.

Para o duelo deste domingo, os jogadores “descansados” retornam ao time e se juntam aos titulares que não foram poupados contra o Atlético Paranaense. A exceção é o atacante Lucas Barrios, que sentiu um incômodo na coxa esquerda e não foi relacionado.

No último treino antes do duelo contra o Santos, o técnico Renato Gaúcho comandou um rachão que teve como principal novidade a presença do atacante equatoriano, Michael Arroyo, relacionado pela primeira vez para defender o Grêmio. O time tricolor está na vice-liderança do Brasileirão com 32 pontos, dois a mais do que o Santos e oito atrás do líder Corinthians.