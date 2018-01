Grêmio anuncia lista preliminar de inscritos para o Gaúcho sem Arthur e Luan

Um dia antes de estrear no Campeonato Gaúcho, o Grêmio anunciou nesta terça-feira a lista preliminar de jogadores inscritos na competição. Na data limite para o registro dos primeiros 18 atletas, o clube tricolor surpreendeu ao não incluir os nomes de alguns destaques do ano passado, como o volante Arthur e o meia-atacante Luan.

A exclusão destes nomes pode indicar a possibilidade de negociações futuras, uma vez que ambos chamaram a atenção de grandes clubes europeus em 2017, mas não significa que eles não estarão em campo no Gaúcho. Afinal, o Grêmio pode completar a lista com mais 14 nomes até o fim do período de inscrição, que acontecerá em março.

Arthur e Luan, aliás, não foram as únicas ausências sentidas nesta terça. Dos remanescentes do time titular que conquistou a Libertadores do ano passado, também ficaram de fora o lateral-esquerdo Cortez e o volante Jaílson. Everton, possível substituto de Fernandinho, negociado com o futebol chinês, também não foi inscrito.