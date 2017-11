Grêmio anuncia cota extra de mil ingressos para 2º jogo da final da Libertadores

As vendas desta cota extra começarão às 11 horas desta quinta-feira por meio do site arenapoa.com.br/ingressos. Cada entrada será comercializada a R$ 220 cada uma e o pagamento poderá ser realizado via cartão de crédito.

O Grêmio acertou a disponibilização desta nova leva de bilhetes para a sua torcida depois de as vendas da cota inicial de 4.000 entradas terem o seu processo de reservas afetado por uma enorme demanda, que provocou um colapso no site oficial do clube. Por causa da grande quantidade de acessos simultâneos à página, a mensagem de “ingressos esgotados” foi exibida já às 9 horas da última sexta, justamente para quando foi anunciado o início da comercialização dos mesmos.

PATROCÍNIO – Também nesta terça-feira, o Grêmio confirmou que terá uma novidade no seu uniforme a partir do jogo de ida da final da Libertadores. A Uber, aplicativo de mobilidade que já era parceiro do clube desde junho, fechou contrato de patrocínio com o time e terá o seu logotipo exibido na camisa de jogo da equipe até o final de 2018.

