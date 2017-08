Gramado diferente preocupa elenco do Rio Branco

Quando enfrentar o Taboão da Serra amanhã, às 15 horas, o Rio Branco viverá uma experiência que não está acostumado. O estádio Vereador José Ferez é o único da Copa Paulista a possuir gramado sintético, o mesmo dos campos de futebol society. Na história, o Tigre só jogou uma vez em grama artificial, na Série A2 de 2015, quando perdeu para o Água Santa por 2 a 1 no Distrital do Inamar – a partir do ano seguinte, o campo de Diadema passou a utilizar grama natural.

Embora as dimensões do estádio do Taboão sejam as mesmas do Décio Vitta, de 105m de comprimento por 68m de largura, a diferença do tipo de grama torna os jogos no local mais rápidos. Chutes de longa distância, por exemplo, ganham mais velocidade e a bola tende a quicar mais. Para se acostumarem com o palco da partida, os jogadores do Rio Branco se preparam para usar chuteiras apropriadas para society, com travas menores, e pretendem explorar os arremates de fora da área.

Foto: Marcelo Rocha-O Liberal

“Quero que os atletas finalizem bastante. Quando estivermos próximos ao gol, temos que finalizar mesmo, o tipo do gramado de lá contribui para isso. Estou deixando os jogadores bem à vontade para isso”, comenta o técnico Edson Fio. Esperança de gols da equipe, o centroavante Afonso espera tirar proveito das bolas aéreas em Taboão da Serra. “Não conheço muito o campo lá, mas nos passaram que é um gramado sintético, ruim, que não favorece em nada, mas vamos tentar trabalhar bem a bola para chegar aos gols”, afirma.



NÃO ADIANTA. Apesar de causar estranheza nos adversários, o Taboão não tem conseguido tirar proveito de seu gramado sintético, tanto que, nesta Copa Paulista, venceu apenas uma vez no local, na rodada de estreia, contra o Desportivo Brasil (1 a 0). Depois, o clube perdeu uma em casa (2 a 1 para o Atibaia) e empatou outra (2 a 2 com o São Paulo). No primeiro semestre, no entanto, a grama artificial foi trunfo da equipe na Série A3, onde venceu sete vezes, empatou duas e só perdeu uma.