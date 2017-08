Gramado da Arena Grêmio preocupa comissão

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Motivo de atenção constante da comissão técnica da seleção brasileira, a qualidade do gramado da Arena Grêmio, em Porto Alegre, preocupa para o jogo desta quinta-feira contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. Ele foi trocado para receber o confronto e nesta segunda ainda apresentava marcas de encaixe das placas de grama.

Há duas semanas, a CBF havia anunciado a transferência do jogo do Grêmio contra o Sport, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o intuito de preservar o gramado. A partida deveria ter sido realizada no último sábado, mas foi adiada para o próximo, quando não haverá rodada justamente em função da pausa para os jogos do Brasil nas Eliminatórias.

Segundo a assessoria da CBF, o gramado da Arena Grêmio estará “na condição adequada” para a partida. Por precaução, apenas o treino desta quarta-feira será no estádio gremista – exigência da Fifa. Nesta segunda, a seleção treinou no CT do Grêmio e nesta terça fará a primeira atividade com o elenco completo no estádio Beira-Rio, do rival Internacional.