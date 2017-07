Grafite rescinde contrato e encerra passagem apagada pelo Atlético-PR

A diretoria do Atlético Paranaense anunciou nesta sexta-feira, através de um comunicado oficial, a rescisão do contrato do atacante Grafite, que foi anunciado como reforço pelo clube no final de 2016, encerrando uma apagada passagem do veterano jogador pela equipe.

Na breve nota publicada em seu site oficial, o time agradece e deseja sucesso ao atleta. “O Clube Atlético Paranaense agradece pelo comprometimento e pela postura de Grafite no período em que vestiu a camisa rubro-negra e deseja sucesso em seus próximos projetos”.

Grafite assinou contrato de um ano com o clube paranaense em dezembro do ano passado e chegou depois de defender o Santa Cruz, onde foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2016. com 13 gols.