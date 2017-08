Grafite reencontra torcida com gol no Arruda, mas Santa Cruz leva virada do CRB

O CRB conquistou uma virada heroica nesta tarde de sábado, jogando no estádio do Arruda, em Recife (PE), pela 22.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gols de Chico e Tony, o time de Dado Cavalcanti venceu o Santa Cruz por 2 a 1, de virada, e voltou a sonhar com o G4 zona de acesso. Por outro lado, a derrota manteve o time da casa na zona de rebaixamento e, mesmo com o primeiro gol de Grafite, que voltou a atuar diante da torcida pernambucana, não afastou a crise no grupo de Givanildo Oliveira.

Isso porque o Santa Cruz conheceu sua sexta derrota consecutiva, que lhe mantém com apenas 23 pontos e há quase um mês sem somar nenhum ponto. Do outro lado, o CRB ganhou quatro posições, voltou a sonhar com o G4 e termina com 32 pontos – o Ceará, atual quarto colocado, tem 37.

Como é de costume, o calor não deu uma trégua na capital pernambucana. Mas pelo menos a chuva, que se manteve durante todo o jogo, amenizou o sofrimento dos jogadores. Com o gramado molhado e a bola correndo mais rápida, o Santa Cruz fechou todos os espaços na marcação e determinou a estratégia de atuar no contra-ataque. Já o CRB buscava as laterais do campo, sempre em velocidade.