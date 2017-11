Governo de Mato Grosso autoriza empresas a estudarem exploração da Arena Pantanal

O governo de Mato Grosso deu os primeiros passos rumo à privatização da Arena Pantanal, em Cuiabá, e autorizou as empresas OAS Arenas S.A. e Latin United Arenas Participações Esportivas e Administração S.A. a realizarem estudos para a exploração do estádio pela iniciativa privada. O local foi um dos palcos da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

A previsão é que até a primeira quinzena de dezembro sejam definidas as regras e qual tipo de gestão: parcerias público-privadas (PPP) ou concessões com ou sem a participação do governo, segundo Maria Stella Conselvan, do Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) de Mato Grosso.

LEIA TAMBÉM: Após desmaio, Agüero se diz recuperado e pronto para reforçar o City no sábado

De acordo com Conselvan, a autorização visa a obtenção de estudos de viabilidade para uma futura PPP ou concessão dos serviços da Arena Pantanal, contemplando a manutenção e ampliação da utilização do espaço além do futebol, como eventos culturais, shows e exploração de espaços comerciais como lanchonete, restaurante entre outros.