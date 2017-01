‘Gostaria de ficar no Atlético-MG’, diz Leandro Donizete, reforço do Santos

O último dia do ano foi também o último dia de contrato de Leandro Donizete com o Atlético Mineiro. Com tudo acertado para reforçar o Santos em 2017, o volante admitiu, nas redes sociais, que gostaria de permanecer na Cidade do Galo. Em postagem no Instagram, relacionou sua saída a uma “peça” pregada pela vida.

“Quando neste clube cheguei, ainda existia uma certa desconfiança. Mas, com o passar do tempo e dos jogos, fui mostrando meu valor e a torcida compreendendo minha forma de atuar e lutar pelas vitórias. Aqui gostaria de permanecer, mas a vida nos prega peças. Desejo um Feliz 2017 e espero um dia retornar, porque aqui… Aqui é Galo”, postou.

O volante, que chegou ao Atlético-MG no início de 2012, lembrou de seu carinho e dedicação pelo clube. “Aqui eu vivi coisas jamais imaginadas. Minha vida sempre foi de lutas e sacrifício. Aqui não foi diferente, mas veio um reconhecimento que nunca esperei. Até uma música de general a ‘Massa’ (torcida do Atlético) fez como referência ao meu nome em campo. Aqui conquistei os títulos mais importantes da minha vida e do clube”, afirmou o jogador, que ganhou a Copa do Brasil de 2014, a Libertadores de 2013, a Recopa de 2015 e quatro títulos mineiros.

Leandro Donizete foi titular durante boa parte da campanha do último Brasileirão e só não permaneceu no clube por falta de acordo sobre o tempo de contrato. Aos 31 anos, ele queria um vínculo mais extenso do que o oferecido pelo Atlético.