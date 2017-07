Gomez vive expectativa por estreia no São Paulo contra o ‘conhecido’ Santos

Contratado recentemente do Independiente Santa Fe, da Colômbia, o meia-atacante argentino Jonathan Gomez se colocou à disposição neste sábado para estrear no São Paulo já no clássico contra o Santos, domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Depois de aprimorar a forma física nas últimas semanas, ele assegurou que tem condições de jogo. “Estou bem, treinei firme desde a minha chegada e a verdade é que já me adaptei bastante. Estava sem ritmo após as férias, mas estou melhor agora e preparado para jogar caso o treinador necessite.”

LEIA TAMBÉM: Vitória terá retornos de Kieza e Cleiton Xavier na partida contra o Santos

E o adversário deste domingo parece ideal para sua estreia. Gomez, afinal, enfrentou o Santos duas vezes neste ano, pela fase de grupos da Copa Libertadores. E, para ele, o São Paulo precisará de muita atenção para superar o adversário e, assim, deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão.