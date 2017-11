Goleiros ‘varam’ a madrugada na Camisa 1

Foto: Divulgação

Cerca de 120 jovens goleiros vararam a madrugada do último sábado (11) na disputa do 2º Duelo da Madrugada na Escola de Goleiros Camisa 1, em Americana. A competição reuniu atletas que participam do projeto social coordenado pelo ex-goleiro Vander Batistella para formação de novos jogadores da posição. Mesmo com chuva, os garotos ficaram acordados até as 6 horas da manhã no evento. Veja o vídeo!

