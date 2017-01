Goleiro Ronaldo projeta 5º acesso na A3, agora defendendo o Rio Branco

Foto: Marcelo Rocha / O LIBERAL

Disputar a Série A3 do Campeonato Paulista ainda é algo novo para o Rio Branco. Neste ano, o Tigre disputará a terceira divisão apenas pela segunda vez em sua história. Mas o clube tratou de trazer um especialista na competição para o seu elenco. O goleiro Ronaldo, de 30 anos, acumula quatro acessos em Série A3 na carreira e é um dos principais nomes do time comandado por João Batista.

Titular na meta alvinegra nos três primeiros jogos-treino disputados na pré-temporada, Ronaldo subiu na terceira divisão estadual com São Carlos (2011), São Bento (2013), Taubaté (2015) e Sertãozinho (2016). Para comemorar seu “penta” particular com o Rio Branco, o goleiro aposta que a longa preparação da equipe, iniciada na segunda quinzena de novembro, pode fazer a diferença na reta final do campeonato.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura de São Paulo resolve impasse e clubes terão hospedagem na Copa SP

“Nas outras vezes que disputei e obtive sucesso na competição, começaram a pré-temporada na mesma data ou até antes que o Rio Branco. Foi um fator determinante na reta final do campeonato. Dá para condicionar os jogadores, dar um entrosamento relativamente bom para o elenco e consequentemente a probabilidade de vitória é maior”, compara. “A preparação vem sendo boa, seguindo um bom cronograma de treinamento. Estamos num bom caminho”, acrescenta Ronaldo.

NOVA CARA. O fim do comodato do estádio Décio Vitta já começa a render recursos para o Rio Branco. Com aval para explorar comercialmente a área, ainda que o contrato de administração com a prefeitura tenha validade até abril, o Tigre tem oferecido o espaço interno dos muros do DV para que empresas paguem um aluguel para estampar suas marcas.

Até esta quarta-feira (11), cinco empresas já tiveram seus logotipos pintados no muro do setor de visitantes. A tendência é que até a estreia na Série A3 todos os muros do estádio contenham as imagens dos novos parceiros do clube. Alguns setores das arquibancadas também serão pintados nas cores preta e branca nas próximas semanas.

LEIA TAMBÉM: Câmara Municipal discute mudar nome de avenida do Morumbi para Telê Santana