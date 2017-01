Goleiro Ederson renova e fica no Benfica até 2023

Considerado um dos goleiros mais promissores do mundo, o brasileiro Ederson vai ficar no Benfica pelo menos até 2023. Nesta terça-feira, o clube lisboeta anunciou a renovação de contrato do jovem de 23 anos, que já tinha acordo para ficar até 2020. Ao oferecer aumento salarial ao goleiro, o Benfica também ampliou o valor da multa rescisória.

De acordo com a imprensa portuguesa, a multa passou de 45 para 60 milhões de euros, o que garante ao Benfica uma boa margem para só vender Ederson se for da vontade do clube. Apesar da pouca idade, ele já tem mais de 140 partidas como profissional, tendo sido revelado pelo Rio Ave.

Há um ano e meio no Benfica, ele deixou o veterano Julio Cesar no banco e tem sido o titular tanto no Campeonato Português quanto na Liga dos Campeões. Ederson tinha tudo para ir à Olimpíada, mas sofreu uma lesão no púbis e acabou cortado antes da Copa América Centenário.

“Estou muito feliz com esta renovação e muito grato por o meu trabalho estar sendo reconhecido. Espero retribuir dentro de campo. Tenho evoluído muito, ganhei experiência e maturidade. Têm sido momentos importantes na minha vida e aprendi muito neste tempo”, disse o brasileiro em entrevista ao canal de tevê do Benfica.