Gol no fim salva Leicester de eliminação e força ‘replay’ na Copa da Inglaterra

Atual vencedor do Campeonato Inglês, o Leicester City faz uma temporada 2016/2017 muito irregular. Está nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, mas já foi eliminado da Copa da Liga Inglesa e faz péssima campanha no atual Campeonato Inglês, em que briga contra o rebaixamento. Nesta sexta-feira, por pouco caiu na Copa da Inglaterra. Um gol do zagueiro Wes Morgan, aos 42 minutos do segundo tempo, salvou o time comandado pelo técnico italiano Claudio Ranieri, que terá a chance do “replay” (jogo de volta).

Na abertura da quarta fase da competição de clubes mais antiga do mundo – anterior às oitavas de final -, o Leicester City encarou o Derby County, fora de casa, e sofreu para conseguir o empate por 2 a 2 contra o time da segunda divisão.

No primeiro tempo, o atacante Derry Bent marcou duas vezes – primeiro contra aos 8 minutos, para o visitante, e depois aos 21, para os mandantes. Craig Bryson, aos 40, deixou o time da casa em vantagem no placar. Na segunda etapa, após muita pressão e desespero com o risco da eliminação, Wes Morgan salvou o Leicester City no final.

Pelo regulamento da Copa da Inglaterra, Leicester City e Derby County se enfrentarão novamente no chamado “replay” em 7 ou 8 de fevereiro. Desta vez em Leicester, um novo empate levará a partida para a prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

A quarta fase da competição segue neste sábado com outras 11 partidas. Destaques para Liverpool x Wolverhampton, Chelsea x Brentford, Crystal Palace x Manchester City, Tottenham x Wycombe Wanderers e Southampton x Arsenal. Quatro jogos serão no domingo, entre eles Manchester United x Wigan Athletic.

