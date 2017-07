Goiás vence por 3 a 0 e acaba com série invicta de oito jogos do CRB

O Goiás conquistou a sua segunda vitória consecutiva sob o comando do técnico Argel Fucks ao bater o CRB por 3 a 0, neste sábado à tarde, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 17.ª rodada da Série B. Pela segunda vez os portões estiveram fechados devido a uma punição imposta ao clube por briga de torcida no clássico com o Vila Nova.

Mesmo sem o apoio nas arquibancadas, o Goiás confirmou sua recuperação e chegou aos 23 pontos, na décima colocação. O CRB caiu para o oitavo lugar, com 25 pontos, e ainda viu chegar ao fim uma série invicta de oito jogos.

O início do jogo foi equilibrado e o Goiás só ameaçou em chute de longe de Carlinhos, aos 21 minutos, que o goleiro Edson espalmou. Argel Fucks aproveitou a parada técnica para hidratação e pediu ao time que explorasse mais o lado direito do ataque. Deu certo. Aos 29 minutos, Carlos Eduardo recebeu a bola e cruzou na medida para Andrezinho completar já na pequena área.