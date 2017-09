Goiás perde para o Paraná e pode entrar na zona de rebaixamento da Série B

O Goiás vive situação cada vez mais delicada na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o time goiano recebeu o Paraná, no Serra Dourada, pela 23ª rodada, e perdeu por 1 a 0, com gol de Alemão, chegando ao sexto jogo seguido sem vencer.

Com o resultado, o Goiás segue com 25 pontos, na 16ª colocação, mas corre risco de terminar a rodada dentro da zona do rebaixamento, já que Figueirense, com 24 pontos, e Santa Cruz, com 23, ainda não jogaram.

O Paraná, por sua vez, está em situação oposta, na quinta colocação, com 37 pontos, ficando fora do G4 apenas porque tem uma vitória a menos do que o quarto colocado Ceará, que também joga no sábado, no complemento da rodada.