Giuliano chega a Istambul para fazer exames médicos e assinar com o Fenerbahçe

O meia Giuliano deixou o Zenit St. Petersburgo, da Rússia, para se tornar jogador do Fenerbahçe, da Turquia. O brasileiro, de 27 anos, convocado por Tite para as duas próximas partidas do Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2018 – contra Equador e Colômbia – chegou a Istambul nesta sexta-feira para realizar exames médicos e assinar um contrato de quatro anos.

Giuliano vinha sendo pouco aproveitado no clube de São Petersburgo – com o qual ainda tinha mais três anos de vínculo – devido à mudança da filosofia implementada pela nova diretoria e devido à chegada do treinador italiano Roberto Mancini, que substituiu o romeno Mircea Lucescu.

LEIA TAMBÉM: Jô celebra sexto gol em seis clássicos em 2017 no Corinthians: 'Estou abençoado'

A troca da comissão técnica provocou alterações no elenco e a saída dos jogadores brasileiros. Além de Giuliano, o volante Hernani, ex-Atlético Paranaense, foi emprestado ao Saint-Éttiene, da França. E o meio-campista Maurício, ex-Fluminense, pediu para ser negociado.