Giovanni Augusto lamenta derrota nos pênaltis e já pensa no Paulistão

O Corinthians fez um duelo equilibrado com o São Paulo, desperdiçou chances e, após o empate sem gols no tempo normal, foi para a decisão de pênaltis e acabou saindo derrotado. “Foi equilibrado, um jogo muito igual, as duas equipes tentaram fazer o gol nos 90 minutos, mas não deu. Agora é descansar, aprimorar e ir forte para o Campeonato Paulista”, disse o meia Giovanni Augusto.

Ele acha que o time teve boas chances e poderia até ter vencido no tempo normal. Marlone e Romero, por exemplo, tiveram ótimas oportunidades no segundo tempo, quando o Corinthians melhorou, mas falharam. “Foi um jogo contra uma grande equipe, também acostumada a decidir jogos”, comentou.

LEIA TAMBÉM: Vasco treina em dois períodos e Luan comemora reencontro com Cristóvão

Giovanni Augusto jogou pouco tempo e espera ter mais chances com Fabio Carille na sequência da temporada. “Ele é um treinador muito experiente, conhece bastante o grupo e terá tempo para acertar a equipe”, afirmou, na expectativa de que o time evolua e ciente de que é apenas início de temporada.

No final, o meio-campista ficou com um gosto amargo por não poder deixar a Florida Cup com o título da competição e ainda por cima por ter perdido para um grande rival. “Quero pedir desculpas à torcida porque não conseguimos o título. Agora é voltar para São Paulo e continuar trabalhando”, resumiu.