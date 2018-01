Giovanni Augusto e Fellipe Bastos devem deixar o Corinthians

Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians / Divulgação

Aposta do técnico Fábio Carille em 2017, o meia Giovanni Augusto deve deixar o Corinthians. Além dele, o volante Fellipe Bastos, o lateral-direito Léo Príncipe e o meia Rodrigo Figueiredo também devem ser negociados em breve. Os jogadores não foram inscritos para a disputa do Campeonato Paulista e a diretoria já avisou que eles estão liberados para procurar clube.

“Quando você têm uma competição de três meses e alguns estão fora, é um tempo prejudicial para eles. Não tiramos dele a oportunidade de vestir a camisa do Corinthians, mas é um cenário de oportunidade que podem aparecer. Serão respeitados no dia a dia e, se tiverem alguma oportunidade, vamos ver com seus agentes”, disse o gerente de futebol, Alessandro Nunes.

