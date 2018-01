Gilson minimiza troca no Botafogo e destaca perfil similar entre Conceição e Jair

A ida de Jair Ventura para o Santos motivou uma reformulação de toda a comissão técnica do Botafogo. Mas as mudanças, capitaneadas pela efetivação de Felipe Conceição como novo treinador, não trouxeram grande impacto no dia a dia. Foi, ao menos, o que garantiu o lateral-esquerdo Gilson nesta segunda-feira.

Em entrevista coletiva, o jogador enfatizou o perfil similar entre Jair Ventura e Felipe Conceição, especialmente no que se refere a cobranças e conversas. Gilson também explicou que o ambiente segue o mesmo do ano anterior.

“O Felipe Conceição é um excelente profissional e conhece todos nós. Tem um perfil parecido com o do Jair, pois conversa e cobra bastante. Isso é fundamental nesse início de temporada”, elogiou o atleta, destacando também o bom ambiente do clube.