Gilson Kleina assume escalação de Ponte Preta mais cautelosa contra o Vitória

Depois de ficar o final de semana sem jogar por conta do adiamento da partida contra o Fluminense, no último domingo, a Ponte Preta volta a campo nesta quarta-feira, às 21 horas, diante do Vitória, no estádio Barradão, em Salvador, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vindo de três vitórias consecutivas – 4 a 0 sobre o Coritiba, 2 a 0 sobre o Atlético Paranaense e 3 a 1 no Sol de América (Paraguai) pela Copa Sul-Americana -, a Ponte Preta ocupa a 11.ª colocação, com 21 pontos.

Para este confronto, o técnico Gilson Kleina assumiu que levará a campo um time mais cauteloso. Após estudar a forma de atuar do Vitória, ele desistiu da ideia de colocar três atacantes. Como o treinamento desta terça-feira foi fechado para a imprensa, o comandante adotou o mistério, mas com algumas pistas. “O importante é manter a nossa atitude, o nível de competitividade. Sabemos que jogo fora de casa é mais complicado. Vamos preencher mais o meio de campo também”, afirmou.