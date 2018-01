Gilberto se arrepende do passado e quer ser ‘louco no bando’

O atacante Gilberto falou pela primeira vez sobre a negociação com o Corinthians e admitiu que se arrepende de não ter aceitado uma oferta do clube em 2011, algo que até hoje causa irritação e rejeição de boa parte da torcida corintiana. Sem time para esta temporada, ele afirmou que está ansioso para acertar logo com a equipe alvinegra.

“De 0 a 10, por mim é 10 (a chance do negócio sair). Essa parte não sei (sobre a negociação), só sei da minha vontade. Fico ligando para ele (empresário) direto, mas ele não gosta de conversar muito, de falar sobre o que está acontecendo. Deixa acontecer naturalmente. Até para eu não ficar ansioso demais”, comentou o atacante, em entrevista à Fox Sports.

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net / Divulgação

Animado, Gilberto até já mandou recado para a torcida. “Quero ser mais um louco no meio do bando, e é isso que tenho para falar”, afirmou. Animado com a possibilidade de acerto, ele já sonha em cair nas graças dos corintianos. “Tenho certeza que onde eu for, vou arrebentar, fazer gols e fazer o time ser campeão”, completou.