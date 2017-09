Getafe interrompe bom início do Leganés em duelo isolado do Campeonato Espanhol

No único jogo da terceira rodada do Campeonato Espanhol nesta sexta-feira, o Getafe venceu o Leganés por 2 a 1, fora de casa, e se afastou das últimas colocações da competição. Ainda colocou fim ao início arrasador do adversário.

O resultado levou provisoriamente os visitantes para a 11.ª colocação, com quatro pontos. O Leganés, que havia vencido seus dois jogos iniciais, está em terceiro lugar, com seis. Os gols do Getafe foram marcados por Arambarri e Jimenez. Guerrero descontou.

A terceira rodada continua neste sábado com Real Madrid e Barcelona em campo. O time do atacante português Cristiano Ronaldo receberá o Levante, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, enquanto que a equipe do meia argentino Lionel Messi terá pela frente o Espanyol, no estádio Camp Nou, em Barcelona.