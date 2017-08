Gestão da base corre risco no Leão da 13

O União Barbarense pode romper a parceria com a Bonanno Sports, que comanda a categoria Sub-20 do clube. Membros da diretoria unionista e do GA (Grupo de Apoio) se reunirão com representantes da empresa nesta quarta-feira para discutir os rumos do acordo, que, a princípio, teria validade até o fim da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018, em janeiro.

Desde que começou a atuar ativamente no departamento de futebol do Leão da 13, o GA tomou a iniciativa de iniciar as avaliações de atletas com até 19 anos para montar o elenco da Copinha e até de elaborar um projeto para que Santa Bárbara d’Oeste sedie um dos grupos do torneio. As ações, tomadas sem o consentimento da Bonanno Sports, geraram divergências entre as partes.

Nos bastidores, comenta-se que o GA tem intenção de administrar não só o futebol profissional, mas também a base do União, sem interferências de fora, o que explica o fato da antecipação no planejamento da Copinha. As avaliações para montagem da equipe, inclusive, tiveram prazo esticado até hoje, quando Cláudio Britto e Pio Cruz deverão divulgar a lista com os primeiros nomes aprovados para a segunda etapa da peneira.