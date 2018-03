Geromel vê opções de zaga do Brasil como ‘dor de cabeça que técnico gosta de ter’

Um ano e meio depois da sua última convocação, Geromel está de volta à seleção brasileira. O zagueiro do Grêmio foi chamado para os amistosos contra Rússia, na próxima sexta-feira, em Moscou, e Alemanha, dia 27, em Moscou, e terá a última oportunidade de convencer Tite que deve estar na lista para a Copa do Mundo.

Em entrevista ao Estado, o jogador falou sobre este momento de sua carreira e destacou que hoje o alto de número de opções que Tite tem para a zaga do Brasil é uma ‘dor de cabeça que o técnico gosta de ter’. Confira a conversa com o defensor:

Tite disse que você merecia ser convocado “pela grande Libertadores e pelo grande Mundial”. Como você avalia seu atual momento?

Eu me vejo em um bom momento, assim como toda a equipe do Grêmio. Mas não é de agora. Já tinha sido convocado em outra oportunidade. Estou feliz por ter sido novamente lembrado pelo Tite.

Qual é sua expectativa para os jogos com Rússia e Alemanha?

A expectativa é aproveitar ao máximo. Vão ser jogos fortes contra duas seleções muito boas, a Rússia joga em casa e a Alemanha é a atual campeã do mundo e tem um grande time. Vão ser bons testes.

Faltam dois jogos para a convocação para a Copa. Como convencer o Tite que você merece jogar o Mundial?

Tenho de continuar fazendo o meu melhor no Grêmio, me dedicando, trabalhando diariamente forte, focado e concentrado… Foi assim que tive meu nome lembrado pelo Tite.

Como você vê a disputa por posição na defesa da seleção. Quais são os seus principais concorrentes e qual é o seu diferencial para ganhar a vaga?

O Brasil está muito bem servido em todas as posições. A concorrência é muito forte, não só na defesa. E isso é muito bom para o Tite. É a dor de cabeça boa, que todo técnico gosta de ter. Na zaga temos Miranda, Marquinhos Thiago Silva, Rodrigo Caio, Gil, Jemerson… São todos ótimos jogadores. Se o Tite achar que eu sou um dos zagueiros para a Copa, vou estar preparado para fazer o meu melhor.

Você ficou de fora da seleção em algumas listas do Tite. O que fazia você manter a esperança de um dia voltar?

Sempre estive tranquilo. Estou fazendo o meu melhor no Grêmio. São muitos jogadores de qualidade disputando vaga. Sempre tive esperança. Mas é reflexo do que eu faço no Grêmio. E vou continuar fazendo.

Luan também merecia ser convocado para a seleção?

Luan está jogando muito bem e é um excelente jogador. Mas, como eu disse, a concorrência é muito forte. Ele, com certeza, está no radar do Tite. Luan também está fazendo o melhor dele pelo Grêmio e ainda pode aparecer na lista da Copa.