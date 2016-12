O Grêmio voltou a vencer um título nacional de elite após 15 anos e teve em Renato Gaúcho um dos principais heróis da campanha. O treinador chegou para o lugar de Roger Machado e convenceu uma desconfiada torcida, após quase dois anos desempregado. Além disso, conquistou os jogadores e até os surpreendeu com o trabalho apresentado na segunda metade da temporada.

“Todo mundo fala da parte motivacional dele, que é fechado com grupo, fala a linguagem do jogador, e é verdade. Mas ele me impressionou pela qualidade do trabalho dele, técnica e taticamente. A gente parou de tomar gol de bola parada, escanteio. Ele corrigiu alguns pontos que a gente não tinha conseguido corrigir antes. Ele mudou o tipo de marcação e deu responsabilidade aos jogadores”, disse Pedro Geromel em entrevista ao SporTV.

Renato assumiu o Grêmio depois de um bom trabalho de Roger Machado, que chegou a colocar o time entre os primeiros do Brasileirão, deixou o comando após uma sequência de maus resultados. Para Geromel, a troca de treinadores foi definitiva para o clube chegar ao título.

“A gente mudou, e chegou a hora em que a mudança era necessária. O Roger mesmo disse isso, quando se demitiu, que ele estava indo embora porque achava que era melhor para o Grêmio que ele fosse embora. A gente até pediu para ele ficar, ele ajudou muito a gente, tem muito mérito no título que a gente conquistou. O Renato chegou, mudou, falou como tinham que ser as coisas”, afirmou o zagueiro.