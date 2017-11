Gatito lamenta falha e diz que Botafogo precisa de calma para vencer o lanterna

O goleiro Gatito Fernández admitiu nesta segunda-feira ter ficado frustrado com a sua falha no sábado, que resultou no gol da vitória do Atlético Paranaense sobre o Botafogo, por 1 a 0, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro.

Mas, embora tenha admitido que poderia ter segurado a bola e evitado o gol, ele ponderou que o Botafogo segue com boas chances de se classificar à Copa Libertadores. E explicou que, para isto, o time precisa se reabilitar contra o lanterna Atlético Goianiense na quinta, no Engenhão, pelo Brasileirão. O que, para ele, exigirá paciência.

“Temos que começar com calma. Entramos querendo ganhar muito cedo e é preciso encontrar o momento oportuno para balançarmos a rede e sairmos com a vitória”, avaliou o goleiro, em entrevista coletiva, minimizando os protestos da torcida após a última derrota.