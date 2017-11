Gatito falha, Botafogo perde em casa para o Atlético-PR e estaciona no 6º lugar

Em um jogo marcado por falha decisiva de Gatito Fernández, o Botafogo foi derrotado pelo Atlético-PR por 1 a 0, na tarde deste sábado, no Engenhão, e estacionou na sexta posição do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos. Contando com a colaboração do goleiro paraguaio, Guilherme foi o autor do gol da equipe paranaense, que com o triunfo subiu para o 11º lugar, com 45 pontos.

Apesar da derrota, o Botafogo seguiu na zona de classificação para a Copa Libertadores, mas poderá ser ultrapassado neste domingo pelo Flamengo, que tem 50 pontos, ocupa o sétimo lugar e no complemento desta 34ª rodada terá pela frente o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Dorival aponta boa campanha no 2º turno para reforçar evolução do São Paulo

Foto: Fernando Soutello-Agif-Estadão Conteúdo

Apesar da forte chuva que caiu no Rio de Janeiro durante o dia, a bola rolou no Engenhão com o gramado em boa condição. O Atlético Paranaense não demorou para tomar a iniciativa e chegou com perigo logo aos oito minutos. Pablo arrancou e deixou a bola com Guilherme. O meia chutou rente à trave de Gatito.