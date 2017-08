Garotos do Grêmio lamentam eliminação, mas garantem ‘cabeça erguida’ após derrota

O Grêmio enviou para Belo Horizonte um time repleto de garotos, que ainda buscam espaço no elenco principal, para encarar o Cruzeiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os jovens gremistas até seguraram o adversário na maior parte do confronto, mas levaram dois gols no fim, caíram por 2 a 0 e acabaram eliminados, o que não impediu que exaltassem a postura da equipe.

“A gente sai triste porque se portou bem até o final. Pena que escapou. A gente sai derrotado, mas de cabeça erguida. O certo era sair com a vitória, e a gente tinha condição. Mas em duas bolas, eles fizeram”, declarou o lateral-esquerdo Conrado.

Para o confronto, o Grêmio misturou jovens da base, jogadores do time B e alguns reforços do elenco principal. O entrosamento, como era de se esperar, não foi o ideal, mas o desempenho surpreendeu os próprios atletas.